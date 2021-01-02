Наплевала на запреты мужа: Полина Гагарина вывезла дочь на Мальдивы

Ставшая в канун Нового года свободной женщиной, певица Полина Гагарина заявила, что решение о разводе было полюбовным. Об этом пишет КП.

Однако накануне праздника отношения между «бывшими» стали приобретать неожиданный поворот: муж звезды обратился в миграционную службу, чтобы выяснить, куда Полина решила увезти их дочь и с кем.

В итоге Дмитрий Исхаков якобы запретил вывозить дочь за рубеж без его согласия.

Полина ситуацию предпочла не комментировать, а вот ее экс-супруг заявил, что принял такое решение «в интересах своего ребенка». Фотограф утверждает, что бывшая жена заранее не обсуждала с ним поездку, и он узнал о предстоящем путешествие «от третьих лиц».

«Согласитесь, это само по себе дико. Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал. Я отправил официальный запрос, в котором просил уточнить, в сопровождении кого, в каком составе, в какую страну, каким видом транспорта и на какой период времени наша дочь улетает. Ответа я не получил», — возмутился он.

Более того, Дмитрий подозревает, что во время отдыха его бывшую жену будет сопровождать «человек, статус которого ему совершенно не ясен». Как уточнил Исхаков в разговоре с подписчиками, Гагарина решила полететь в отпуск вместе с Мией и «никому не известным» мужчиной. Это фотограф считает недопустимым.

«Я бы обязательно сперва поговорил с мамой ребенка. И точно бы не взял ребенка на отдых с условной любовницей», — сказал, как отрезал, встревоженный отец.

Однако уже в субботу, 2 января, Полина сообщила, что ее не остановят никакие запреты, и все же улетела в отпуск.

Она сфотографировалась на борту частного самолета с трехлетней дочкой и 13-летним сыном. Певица прикрыла лицо младшей наследницы рукой. А так как девочка не любит длительные перелеты, то мама ей также надела наушники.

«Долгожданный отдых! Как же мне хотелось начать этот Новый год с путешествия. Улететь на Мальдивы казалось мне нереальным… Но кто не хочет — ищет причины, а кто хочет — ищет способы. Я нашла решение. <…> Это очень удобно, потому что можно выкупить не целый самолет, а, например, одно или несколько кресел для компании. Из-за постоянных отмен регулярных рейсов этот вариант точно выручит. Цена за такую услугу не сильно дороже бизнес-класса, а комфорт и безопасность выше», — пояснила звезда в Instagram.

Ну, а ее бывший муж Дмитрий Исхаков остался болеть в Москве.

«Заболел. Я так мечтал и готовился поехать к Миюше и встретить праздник с ней вдвоем. Подарками забил машину, предвкушал. Она тоже немного болела последние дни декабря, так что я решил не рисковать и поберечь ребенка. Остался дома… Телек не включал. Тишина», — делился фотограф в соцсети.

При этом он пояснил, что на самом деле не запрещал вывозить ребенка, а просто потребовал подробностей, так как ему не сообщили, куда поедет его дочь. Поэтому история, вероятно, завершится без «особых последствий».

Напомним, в декабре Полина Гагарина спровоцировала настоящий скандал в звездной тусовке, явившись на церемонию «Золотой граммофон» в платье, повторявшем наряд коллеги — Ани Лорак.

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