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Шоу-бизнес

Любовников "сдал" Instagram: стало известно, с кем Гагарина улетела на Мальдивы

17:18 3 января 2021
Гагарина

Российская певица Полина Гагарина улетела на Мальдивы не только с детьми, как и предполагал ее бывший муж. 33-летнюю Гагарину сопровождает бойфренд.

Telegram-канал «Только никому» выяснил личность нового возлюбленного звезды. Это 47-летний саунд-продюсер Владимир Чиняев, также известный под псевдонимом ChinKong.

Ресурс обратил внимание на то, что Гагарина и Чиняев публикуют фотографии с одного курорта.

Первые слухи о романе певицы с Чиняевым появились еще летом. По сведениям некоторых источников, вместе они записывали несколько треков, однако отношения быстро переросли в романтические.

О личности саунд-продюсера известно не так много — он не является публичным человеком, и до последнего момента СМИ даже не интересовались его жизнью.

Напомним, бывший муж Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков очень эмоционально отреагировал на то, что певица увезла с собой на отдых их малолетнюю дочь Мию. Фотограф пишет, что никогда «не взял бы ребенка на отдых с условной любовницей». Ранее Исхаков якобы запретил вывозить дочь за рубеж без его согласия.

Фото Instagram/gagara1987, t. me/spletni_tg

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