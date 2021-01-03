Олега Винника порадовали самым масштабным поцелуем года

Популярный певец Олег Винник опубликовал в Facebook видео, в котором представители программы «Зірковий шлях» награждают его призом от фанаток -«волчиц».

В подарок певец получил светлую бейсболку, декорированную мордой волка из тонких прутиков.

А премией оказался наимасштабнейший поцелуй года. Певец смущенно признался, что не слышал о существовании такой премии.

«Спасибо. Кепка. Поцелуй. Мне нужно переспать с этим. Как-то все взвесить», — поблагодарил артист.

Он поделился своими планами на 2021 год. По его словам, дел в наступившем году у него будет много.

«Все-таки ощущаю, что 2021 год — это мой год. Все отдам для того, чтобы было счастье сполна, без дистанции, чтобы я видел сполна улыбки», — сказал Винник.

Предсказание, которое вытянул певец, сулило ему в наступившем году приумножение доходов втрое. Винник поблагодарил и пообещал дарить свое творчество людям.

Комментаторы поздравили своего кумира, оставили ему массу добрых слов и пожеланий.

Напомним, новогоднее выступление Винника на одном из телеканалов немного разочаровало его поклонников из-за того, что на сцене не было Таисии Сватко. Вместо нее на бэк-вокале пела другая длинноногая блондинка.

Фото viva.ua/

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