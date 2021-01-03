"Снежная королева": Алла Пугачева порадовала фанатов редким селфи

Алла Пугачева, покорившая недавно поклонников зажигательным танцем, поздравила своих фолловеров с Новым годом.

Селфи во время прогулки по зимнему саду певица опубликовала в воскресенье, 3 января. Пугачева без макияжа в белом пуховике с капюшоном.

«С Новым годом!» — поздравила поклонников Примадонна, так как только сегодня начала общаться с ними.

В ответ ждущие с нетерпением ее постов фолловеры поблагодарили любимицу за поздравление и пожелали благополучия в наступившем году.

Кроме того, поклонники отметили, как свежа Алла Пугачева.

«Снежная Королева из сказки про Герду и Кая», «С Новым годом, Алла Борисовна», «Солнце наше, будьте здоровы и счастливы», «Счастливая и красивая», «Как же вы прекрасно выглядите!!! Лучшая!» — пишут они.

71-летняя Примадонна редко делает записи в своем в Instagram-аккаунте, в отличие от мужа. А Максим Галкин любит публиковать фото и видео жены и детей.

Недавно он умилил фолловеров видео с сыном Гарри. Мальчик музицировал с композитором Игорем Николаевым в четыре руки. Ребенок уверенно прикасался к клавишам — было видно, что он давно занимается музыкой.

Фото Instagram/maxgalkinru, Instagram/alla_orfey

1209

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter