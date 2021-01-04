«Холостячка» Мишина намекнула на беременность

Экс-участница шоу «Холостячка» Ксения Мишина вместе со своим избранником Александром Эллертом отдыхают в Карпатах. Ксения радует поклонников зимними фото.

«Зима, ты прекрасна. С чистейшим воздухом, паром изо рта, глинтвейном, с потрясающими снегопадами, сугробами, пейзажами, событиями и возможностями. Но все-таки я королева солнца, морей, океанов и лежаков», — написала Мишина, сидя на снегу.

В комментариях появилось уточнение, что в глинтвейне присутствует алкоголь. На что Ксения ответила, что есть и безалкогольный напиток.

Из этой переписки можно предположить, что Мишина избегает крепких напитков, потому что беременна.

Ранее победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт в Instagram-stories опубликовал фото, которое вызвало массу вопросов у подписчиков. На снимке юморист стоит на коленях и целует «беременный» живот звезды сериала «Крепостная». Правда, он позже объяснил свой поступок.

Напомним, Ксения Мишина свое новогоднее поздравление подписала уже новой «фамилией».

Фото Instagram/misha.k.ua

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