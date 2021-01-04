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Шоу-бизнес

«В обморок не упал»: сын Валерии отличился на родах у жены

8:53 4 января 2021
Пригожин, Валерия, Арсений с женой

Российская певица Валерия, ставшая бабушкой в первый день Нового года, опубликовала в Instagram трогательный пост, посвященный молодой семье сына Арсения.

«Как же это здорово, когда пара ждет ребенка вместе, рожает вместе, и с первого мгновения появления на свет малышки молодые родители тоже не расстаются —кормят вместе, вместе укладывают ребеночка спать. Я очень счастлива видеть такую большую любовь друг к другу и теперь уже и к малышке, навсегда их объединившей. Это так трогательно! До слез», — умилилась счастливая бабушка.

Под постом комментаторы пожелали счастья и здоровья молодой паре и их малышке.

Зоя Хевик, видимо, медик, которая присутствовала при родах, написала, что Арсений — настоящий мужчина, держался стойко. Несмотря на переживания за жену, он в обморок не упал.

«Побольше бы таких мужей. Хорошее воспитание, респект родителям. Здоровья малышу, счастья вашей семье», — пишет свидетельница родов.

Валерия гордится своим сыном. Певица с грустью вспомнила свои роды, когда рядом с ней был первый муж Александр Шульгин. Но его поведение, видимо, в корне отличалось от поведения сына.

Напомним, внучка 52-летней певицы Валерии получила очень необычное имя. Девочку назвали Селин — по первым слогам имен ее родителей.

Фото Instagram/valeriya

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