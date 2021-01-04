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Шоу-бизнес

«Мужем быть не может?» Разведенная Алина Гросу собралась замуж за актера

10:48 4 января 2021
Алина Гросу

Популярная певица и актриса Алина Гросу, которая развелась через год после свадьбы, а осенью прошлого года намекала на новые романтические отношения, выложила в сети фото с Буковеля, куда она ездила вместе с актером Романом Полянским.

Певица опубликовала их совместное фото в Instagram и пожелала фолловерам счастья в Новом году. «И пусть рядом будут только те, кто по-настоящему ценят вас, вашу жизнь и вообще ваше время», — пишет Алина Гросу.

 

Фолловеры сначала не поняли, с кем отдыхала певица, упоминая о разводе Алины Гросу, однако та уточнила, что разводилась с другим мужчиной.

  

  

А Роман Полянский выложил в соцсеть смешной ролик, посвященный пробкам на дорогах — они с Алиной Гроссу едут в машинах и гримасничают под музыку.

 

Напомним, что накануне Нового года Алина Гросу заговорила о втором замужестве, однако откровенничать по поводу своих сердечных тайн не стала.

Фото Алины Гросу из социальных сетей.

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