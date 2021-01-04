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Шоу-бизнес

"Подкиньте уже ей деньжат на одежду": MARUV снова раздразнила эротическим фотосетом

16:39 4 января 2021
Марув

Певица MARUV (Анна Корсун), недавно позировавшая в закрытом купальнике под «леопарда», не скрывающим ее «пятую точку», устроила очередную фотосессию в похожем, правда, черном костюме.

На фотографии, которые она выложила в Instagram, реакция фолловеров тоже была похожа. Так, одни были в восторге от костюма и фигуры певицы, другие в очередной раз повторяли о необходимости купить одежду и сетовали на то, что, мол, бедная Корсун в одних трусах ходит…

Напомним, что перед Новым годом певица попала под атаку хейтеров — комментарии под ее постом, где Анна Корсун рекламировала эротическое белье и новогодние костюмы «для взрослых», были далеко не лицеприятны. Так, в топ вошел комментарий москвича, который написал: «Вон со сцены России».

Фото Анны Корсун из социальных сетей.

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