«Наталья, вразуми!»: обнажившегося Тарзана раскритиковали за «ботоксные» формы

Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан), представший перед Новым годом в образе Сальвадора Дали, обнажился на фото, которое опубликовал в своем Instagram.

«Всем Новогоднего!» — написал пост Тарзан, сопроводив его фото, на котором он «играет» мышцами на фоне беспорядка, царящего в комнате.

Многие фолловеры не оценили этот кадр, подвергнув его разгромным комментариями: «Закусывать надо», «Бардак убери сначала в квартире», «Штанишки-то подтяни», «Похоже на последние минуты перед закрытием ресторана. Как используется конкретная жизнь на Земле», «Окосел от праздников» и даже «Наталья, вразуми!«

Ранее сообщалось, что бывшая любовница Тарзана опубликовала полуобнаженное фото, вызвавшее волну восторгов, а также запланировала каждую ночь выходить в прямой эфир в соцсети.

Фото: Instagram tarzan___official

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