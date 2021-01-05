Тарзан ответил критикам постом о "пузовислых и безгрудых лентяях"

Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан), который поздравил подписчиков в соцсети своим полуголым фото, резко отреагировал на критику в свой адрес.

Так, под его новым постом, который Глушко проиллюстрировал фото с накачанным торсом, начали писать о «самолюбовании» знаменитости, а также сравнили его с Борисом Моисеевым.

«Почему живот в грудной клетке?», «Что такое с лицом? Как у пьющей мадамы», — написали другие хейтеры.

В ответ Глушко опубликовал карикатуру, изображающую толпу зевак у статуи Венеры Милосской.

«Повторение — мать учения. Всем пузовислым и безгрудым лентяям посвящается», — прокомментировал он рисунок сатирика.

Напомним, ранее Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) повеселили своих поклонников предновогодним фото, на котором стриптизер примерил образ… Сальвадора Дали, надев на лицо стильную защитную маску.

Фото Instagram Сергея Глушко

163

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter