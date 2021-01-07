«Вот это Дева Мария»: Лолита не смогла сдержать эмоций от рождественского фото Наташи Королевой

Певица Наташа Королева, которая после громкого скандала с изменой мужа снова приходит в себя, опубликовала в Instagram яркое фото и поздравила всех с Рождеством.

«Шикарная», «Красивая была всегда, мудрая тоже», «Ну, нельзя быть на свете красивой такой!!!», «Нереальная красотка», «Шикарная Королева», — такие комментарии оставили фанаты под фото артистки.

В топ попал комментарий коллеги Наташи Королевой Лолиты Милявской: «Вот это Дева Мария».

Напомним, в декабре Наташа Королева уехала из Москвы «на острова», чтобы пожить в «племени аборигенов». Певица якобы жила в племени Бома в Нигерии, где ей приходилось самой добывать себе пищу и даже пришлось принимать роды.

Фото Instagram/koroleva__star

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