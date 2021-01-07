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Шоу-бизнес

«Это обручальные?» Отдохнувшая с актером Алина Гросу похвасталась кольцами

15:31 7 января 2021
Алина Гросу

Певица и актриса Алина Гросу, которая вместе с актером Романом Полянским съездила в Буковель, заинтриговала поклонников видео с прохождением мастер-класса по изготовлению колец. Пост она разместила в своем Instagram.

«Ювелирный мастер-класс. Стерли пальцы, сожгли стол, видели золотую пыль, и все ради результата. Безумно люблю что-то создавать, мастерить и чему-то новому учиться. Сбылась еще одна мечта», — написала Алина Гросу.

Многие фолловеры восприняли пост как намек на помолвку: «Это обручальные кольца?», «Наверное это любовь», «А я напишу, что вы очень красивая пара», «Главное, не ошибиться в этот раз с пальцами».

Ранее сообщалось, что разведенная певица и актриса Алина Гросу заговорила о том, что хочет второй раз выйти замуж.

Фото: Instagram Алины Гросу

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