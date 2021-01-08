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Шоу-бизнес

В одних только сапогах: дочь Алека Болдуина и Ким Бэсинджер снялась полностью голой

9:41 8 января 2021
Айрленд Болдуин

Дочь кинозвезд Алека Болдуина и Ким Бэсинджер, обожающая откровенные фотосессии, опубликовала в Instagram снимки, где она запечатлена полностью голой — в один только высоких сапогах бренда Tamara Mellon стоимостью 950 долларов. На одном из фото Айрленд Болдуин позирует во весь рост на лестнице, повернувшись спиной к камере. На другом сидит, прикрывая стратегические места руками и ногами.

25-летняя Айрленд Болдуин начала карьеру модели более семи лет назад.

Она — единственная дочь 67-летней Ким. У 62-летнего Алека помимо старшей дочери есть еще пятеро детей от второго брака с Хиларией Томас — семилетняя Кармен, пятилетний Рафаэль, трехлетний Леонардо, двухлетний Ромео и четырехмесячный Эдоардо.

Недавно Хилария Болдуин оказалась в центре скандала. Выяснилось, что она выдавала себя за уроженку Испании, хотя на самом деле родилась в американском Бостоне и ее настоящее имя — Хиллари.

Айрленд вступилась за мачеху. Она обвинила доморощенных детективов в том, что они суют нос не в свои дела, когда в мире есть проблемы посерьезнее, чем происхождение миссис Болдуин. Девушка назвала Хиларию-Хиллари хорошим человеком и отличной матерью, подчеркнув, что у них сложились прекрасные отношения.


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