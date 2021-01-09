Сбежал от подгузников: сын Валерии бросил молодую жену с ребенком и уехал кататься на лыжах

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина осталась в Москве с новорожденной дочерью Селин в то время, как ее супруг Арсений, сын певицы Валерии, уехал на несколько дней кататься в Сочи на лыжах. Это событие осталось незамеченным для подписчиков звездного семейства. Об этом пишет «7 дней».

Некоторые из них удивились поступку Арсения, который, по их мнению, «сбежал от подгузников».

Дошло до того, что Лиане пришлось объясняться в своем Instagram

«Сеня полетел с моим папой на несколько дней кататься на лыжах. Это было совместное решение. Я была только „за“, чтобы муж поехал и покатался. Сеня постоянно работает, проводит с нами 24/7. Он очень хотел лететь вместе, уточнил у всех врачей информацию насчет этого, но для малышки пока слишком рано! Я сама предложила ему полететь без нас», — написала она.

Шульгина подчеркнула, что прекрасно справляется с новорожденной малышкой, ей помогает также мама, Вера Волкова.

«Если было бы иначе, никто никуда не полетел, — написала Лиана. — В нашей семье не принимаются решения единолично. Мы все и всегда обсуждаем друг с другом и принимаем решения вместе. Я представляю, когда я поеду отдыхать на детокс-курс, и Селин останется с папой, что вы начнете писать!»

Также она обратилась к подписчикам с призывом не судить людей по себе.

«Если бы я так делала, то для меня вы были бы эгоистами и зацикленными женщинами только на себе», — объяснила она.

Напомним, сын Валерии Арсений женился на Лиане Волковой в конце августа 2020 года. Девушка родилась и несколько лет прожила в Улан-Удэ. Ее родители — также родом из Бурятии. Вера и Алексей Волков в конце 90-х годов начали заниматься розничными продажами. В 2005 году семья Волковых переехала в Благовещенск. Там и отец, и мать Лианы стали очень влиятельными людьми. Сама девушка училась в вузе, имела собственный бизнес, а также была моделью.

Дочь у Арсения и Лианы Шульгиных родилась 1 января 2021 года. Ее назвали Селин (имя составлено из имен отца и матери).



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