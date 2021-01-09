«Мы с папой очень рады»: исполнительница роли Хюррем султан родила второго ребенка

Турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли, сыгравшая в сериале «Великолепный век» Хюррем султан, во второй раз стала мамой. А накануне Нового года актриса публиковала свои фото на последних неделях беременности.

В своем Instagram 9 января Мерьем Узерли написала, что ее вторая дочка появилась на свет накануне. Малышку родители назвали Лили.

«Вчера, 8.01.2021. Моя дорогая Лили, мы с папой так рады приветствовать тебя в нашей семье», — написала артистка.

Мерьем Узерли опубликовала несколько снимков с дочкой — на них дочка впервые прикоснулась к ее груди, а затем мирно уснула на руках.

Сама актриса выглядит довольно уставшей, но все же очень счастливой.

Многочисленные поклонники тут же начали поздравлять ее с пополнением в семье. Они желают новорожденной Лили и ее родителям здоровья и счастья.

Как известно, девочка стала второй дочкой Мерьем Узерли. Дома маму с сестренкой ждет шестилетняя Лара. С отцом старшей дочери актриса рассталась еще до ее появления на свет. А имя счастливого папы новорожденной малышки Мерьем не раскрывает.

Напомним, что летом 2013 года, в разгар съемок третьего сезона «Великолепного века», Мерьем Узерли разорвала контракт с продюсерами сериала и уехала на родину в Германию. Причиной этого стал нервный срыв, который она испытала после ухода из ее жизни турецкого бизнесмена Джана Атеша. Тогда Мерьем была на четвертом месяце беременности, сейчас ее дочери Ларе шесть лет.

Фото Instagram/ meryemuzerlimeryem

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