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Шоу-бизнес

"Бабочка-красотка": Осадчая показала, как "порхает" по Дубаю

22:32 9 января 2021
Осадчая

Украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем шоуменом Юрием Горбуновым отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. Осадчая показала в Instagram, как проходит ее «обычный день» в зимний отпуск.

Ведущая катается на яхте, гуляет под яркими солнечными лучами, посещает достопримечательности и торговые центры.

На одном из фото Катя позирует на живописном фоне пальм и высоких зданий. Она одета в желтое воздушное платье, в котором кружится перед объективом, а наряд красиво развевается на ней.

«Happy holiday!», — подписала Осадчая пост, снабдив его хэш-тегами #sun, #sea и #2021.

Подписчикам отпускные фото понравились. Они оставили теплые и яркие комментарии.

Новогодние праздники заканчиваются. И скоро закончится отпуск Кати Осадчей. Она вернется к работе и продолжит вести любимые передачи на ТВ.

Напомним, Новый год Катя Осадчая встретила в ярко-красном платье, чем обеспокоила своих поклонников, которые решили, что 2021 будет сложным.

Фото Instagram/kosadcha

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