Роза среди кактусов: Настю Каменских заподозрили в желании "гнать текилу"

Известная певица Настя Каменских продолжает размещать в Сети снимки со своего совместного с Потапом отдыха «где-то в южных широтах». Так, несколько часов назад она опубликовала фото возле стенда с алоэ или кактусами.

«Living in the moment» («Живи текущим моментом»), — подписала снимок звезда.

Поклонники артистки живо откликнулись на пост. Некоторые обратили внимание на красоту певицы и длину ее очаровательных ножек.

Другие живо интересовались растениями на снимке, при этом некоторые даже заподозрили Настю в желании "прикупить" растений для разведения и производства текилы…

Конечно, это была, скорее всего, шутка, и на самом деле авторы таких посланий хотели всего лишь "повыпендриваться" в глазах красотки.

А в том, что Настя счастлива в поездке, можно на сомневаться: в субботу она также опубликовала еще один пост, по которому все пользователи определили, что перед ними – очень довольная жизнью женщина.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Instagram решили, что певица слишком уж похудела, и обвинили в этом ее супруга Алексея Потапенко.

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