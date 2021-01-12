Дочь Добкина засветила татуировки в интимном месте
Дочь политика Михаила Добкина Алла, отдыхающая в теплых краях, сделала селфи, показав стройную фигуру и свои татуировки.
Так, в сториз в своем Instagram девушка позирует в закрытом купальнике, частично скрывающем татуировки в паховой области. Также хорошо видны «татушки» на обеих руках Аллы.
Напомним, что Алла Добкина сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Она остановилась в шикарной гостинице Jumeirah Al Naseem в Дубае.
Недавно она опубликовала на своей страничке в Instagram фото в нижнем белье — Алла позировала в черном лифчике.
Фото Аллы Добкиной из социальных сетей.439
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