Дочь Добкина засветила татуировки в интимном месте

Дочь политика Михаила Добкина Алла, отдыхающая в теплых краях, сделала селфи, показав стройную фигуру и свои татуировки.

Так, в сториз в своем Instagram девушка позирует в закрытом купальнике, частично скрывающем татуировки в паховой области. Также хорошо видны «татушки» на обеих руках Аллы.

Напомним, что Алла Добкина сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Она остановилась в шикарной гостинице Jumeirah Al Naseem в Дубае.

Недавно она опубликовала на своей страничке в Instagram фото в нижнем белье — Алла позировала в черном лифчике.

Фото Аллы Добкиной из социальных сетей.

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