Дмитрий Монатик на Мальдивах трогательно поздравил младшего сына с днем рождения

Дмитрий Монатик, который с женой Ириной и детьми отдыхает на Мальдивах, трогательно поздравил младшего сына Платона с днем рождения. Ему исполнилось четыре года. Звездный отец посвятил сыну трогательный пост в Instagram и рассказал о его появлении на свет. Оказывается, Ирина во время беременности активно работала вместе с мужем, а сына родила между съемками.

«Четыре года назад, в промежутке съёмок одной рекламной кампании, мы с @irinamonatik счастливые мчали в роддом!!! Было жаркое время, я постоянно находился в дорогах, гастролях и отчетливо помню, как молил небеса, чтобы Ты дождался и появился именно в день, когда мы все будем находиться в Киеве, и была возможность Тебя достойно встретить! Ты услышал! И я уже тогда подумал: „…какой пунктуальный и ответственный человек…“. Для нашей семьи дни рождения детей — это всегда самый долгожданный и любимый праздник!!! В этот день, четыре года назад, судьба нам подарила Тебя!!! Весёлого, непредсказуемого, идейного, артистичного, прекрасного брата, потрясающего сына и, уже отчетливо понятно… с железным характером мужчину. Как же мы тебя любим, наш Платон! Расти счастливым и продолжай быть достойным во всех смыслах. С днём рождения, наш младшенький!!!», — написал Дмитрий под фото с новорожденным сыном.

Ирина также посвятила трогательные слова сыну и показала, как они отметили его день рождения на Мальдивах. Специально для праздника им преподнесли именной торт. В этот день на курорте весь день лил дождь. Но это звездные супруги приняли как знак свыше.

Напомним, на Мальдивах также отдыхает Оля Полякова с дочками, Потап и Настя Каменских.

Фото Instagram Дмитрия Монатика.

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