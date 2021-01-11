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Шоу-бизнес

"Человек-амфибия": Монатик похвастался достижениями сыновей на отдыхе

12:34 11 января 2021
Дмитрий Монатик

Дмитрий Монатик с женой Ириной, сыновьями Даней и Платоном отдыхают на Мальдивах. Артист наслаждается времяпровождением с родными и делится эмоциями в Instagram. Дмитрий рассказал, что вместе они катаются на велосипедах, а также он учит мальчиков плавать. Старший сын Даня радует папу результатами. В свои пять лет мальчик уверенно плавает с ластами и легко переплывает бассейн. А Платон проявляет интерес к танцам.

«Моя гордость и мегалюбовь. Даня в свои пять уже человек-амфибия и самый быстрый среди нас велосипедист! А Платон в свои почти четыре стремительно и смело повышает статус аквамена и любовь к танцам… лучший в Макарене!» — подписал Монатик видео с детьми.

Видео с детьми растрогало подписчиков, они оставляют комментарии с признаниями в любви и сердечками.

Напомним, традиционно звезды шоу-бизнеса в январе уходят на каникулы. Виктор Павлик с беременной женой отдыхают в Карпатах. Оля Полякова с семьей улетела на Мальдивы. Юра Горбунов с Осадчей наслаждаются отдыхом в Дубае, а Надя Дорофеева и Дантес — на Бали.

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