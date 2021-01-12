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Шоу-бизнес

Перебор: голый Эктор Хименес-Браво взбудоражил сеть

13:51 12 января 2021
Эктор Хименес-Браво

Известный шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво, вернувшийся к работе после праздников, снова оголился. Провокационное фото без белья он опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке он позирует голым, прикрывшись одеялом.

Подписчики живо отреагировали на пикантный снимок. Одни оставляют игривые комментарии, но большинство назвали это перебором.

Ранее Эктор Хименес-Браво показал свой особняк под Киевом.

Фото Instagram Эктора Хименеса-Браво

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