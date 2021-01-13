Шикарный особняк Поляковой показали с высоты птичьего полета

Шикарный особняк Оли Поляковой, которая сейчас отдыхает с детьми на Мальдивах, показали с высоты птичьего полета. Ее дом находится в селе Старое Бориспольского района Киевской области.

Большой участок с роскошным срубом и другими постройками расположен на полуострове в элитном охраняемом коттеджном городке, практически на территории военного полигона Нацгвардии. Попасть на территорию можно только по приглашению респектабельных жильцов, проехав КПП.

Чтобы рассмотреть все, журналисты издания «Страна» запустила беспилотник. На опубликованных фото и видео видно участок, с одной стороны примыкающий к лесу, с другой — к воде.

Основная постройка — это большой сруб, который недавно достроили, добавив несколько комнат и еще один вход. На территории есть большой бассейн, баня.

Отдельная гордость Поляковой — терраса с панорамными окнами на берегу Днепра. Выйдя из сауны, можно сидеть у камина и любоваться живописными пейзажами.

Также есть личный причал для катеров, хозяйственные постройки для скота. Ранее Оля рассказывала, что разводит коз, сама делает сыр, держит кур, чтобы всегда были свежие яйца. В теплице круглый год выращивают зелень, овощи, клубнику.

Недавно Оля хвасталась своим имением, показав его изнутри.

Также Полякова приглашала в гости Катю Осадчую и провела экскурсию по дому, показала свои владения. А с Машей Ефросининой и Соней Плакидюк они квасили капусту на шикарной кухне.

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