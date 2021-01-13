Сам себе художник: Монатик оригинально поздравил со старым Новым годом игрой на необычном пианино

Украинский певец и хореограф Дмитрий Монатик, который ранее станцевал на киевской улице танец в стиле шаффл, вновь отличился необычным представлением. Артист опубликовал в своем Instagram фото того, как он играет на нарисованном на песке пляжа пианино.

«С наступающим Старым Новым годом! Нарисовал вот фортепиано на песке, как мог… Играю для Вас саундтрек сегодняшнего щедрого вечера», — так подписал фото Дмитрий Монатик.

Восхищенные фолловеры оставили много комментариев:"А ты играешь у меня в голове", «Было бы лето, можно было бы устроить флешмоб», «Саундтрек слышен в Киеве».

Ранее Дмитрий Монатик опубликовал в соцсети впечатляющие снимки того, как он занимается утренней зарядкой на Мальдивах.

Фото: Instagram Дмитрия Монатика

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