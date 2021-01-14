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Шоу-бизнес

«Но с Даном Баланом…» Написавшей резкость Тине Кароль напомнили одну «победу»

11:21 14 января 2021
Тина Кароль

Популярная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новой фотографией и озадачила комментарием к ней.

«Я не для твоих побед», — комментирует певица фото, размещенное в Instagram. А один из фолловеров напомнил Тине Кароль о ее партнере по «Голосу країни» Дане Балане и том, что вместе они были «красивой победой».

Напомним, что поклонники дуэта Дана Балана и Тины Кароль активно включились в опрос «Голоса країни», поддерживая любимую пару - организаторы шоу поинтересовались, какие хиты фанаты хотели бы услышать в новом сезоне.

Сама Тина Кароль принимает участие в проекте, очередной сезон которого стартует 24 января, а вот Дана Балана среди судей нет.

Фото Тины Кароль из социальных сетей.

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