«Но с Даном Баланом…» Написавшей резкость Тине Кароль напомнили одну «победу»
Популярная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новой фотографией и озадачила комментарием к ней.
«Я не для твоих побед», — комментирует певица фото, размещенное в Instagram. А один из фолловеров напомнил Тине Кароль о ее партнере по «Голосу країни» Дане Балане и том, что вместе они были «красивой победой».
Напомним, что поклонники дуэта Дана Балана и Тины Кароль активно включились в опрос «Голоса країни», поддерживая любимую пару - организаторы шоу поинтересовались, какие хиты фанаты хотели бы услышать в новом сезоне.
Сама Тина Кароль принимает участие в проекте, очередной сезон которого стартует 24 января, а вот Дана Балана среди судей нет.
Фото Тины Кароль из социальных сетей.170
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