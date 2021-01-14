Джамала показала себя худой в купальнике и объявила войну лишнему весу

Певица Джамала, отдохнувшая с детьми в Египте, решила избавиться от лишних килограммов. После рождения сыновей фигура певицы менялась. И хотя Джамала придерживалась правильного питания, посещала спортзал и плавала в бассейне во время беременности, за десять лет «накопились» 10 килограммов. Им певица объявила решительную борьбу и поделилась мотивирующими фото, на которых она худая позирует в купальнике на берегу моря.

«Тут я вешу 59 кг. Сейчас мой вес — 69. Просто оставлю эти фото здесь. Как мотивацию. Итак, начинаю борьбу с накопленной «десяточкой», — объявила Джамала и пообещала делиться в сети с подписчиками своими успехами и новыми правилами.

Подписчики поддержали певицу, некоторые собираются худеть вместе с ней.

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