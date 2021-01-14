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Шоу-бизнес

Эллерт рассказал, как оконфузился на свадьбе из-за незнания украинского языка

21:22 14 января 2021
Александр Эллерт

Автор «Квартала 95», избранник «Холостячки» Ксении Мишиной Александр Эллерт повинился в незнании государственного украинского языка. В своем Instagram он рассказал курьезную историю, случившуюся с ним в 2020 году.

Тогда еще перед началом съемок реалити-шоу его впервые в жизни пригласили ведущим на «украиноязычную» свадьбу. Работал Эллерт вместе с коллегой-«кварталовцем» Андреем Рыбаком, честно признавшись, что Андрей действительно говорил по-украински, а вот Александр «соединял буквы в слова, чтобы те были похожи на украинский язык».

«Одной из чудо-фраз была… всю не помню, но: «…на ваших столах помідори і огірЦІ…», — рассказал Эллерт, отметив, что в школе украинский он учил, но не считал этот предмет особенно важным.

Теперь же мужчина посещает специальные языковые курсы, утверждая, что пока всем доволен, а подписчиков просит подбрасывать ему особо заковыристые украинские слова и фразы на украинском — ради тренировки.

Напомним, ранее Эллерт рассказал, как впервые познакомился с бывшим руководителем «Квартала 95», а ныне президентом Украины Владимиром Зеленским.

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