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Шоу-бизнес

«Холостячка» Мишина «попыталась съесть откушенное ухо» на съемках

14:15 15 января 2021
Ксения Мишина

Участница реалити «Холостячка» Ксения Мишина выложила в сториз своего Instagram фрагменты видео с шоу.

В роликах показано, как Ксения Мишина «пытается съесть ухо», которое собака якобы откусила у одного из персонажей на съемках.

«В общем, по телику всё увидите», — подписан ролик.

Ранее сообщалось, что Александр Эллерт, избранник «Холостячки» Ксении Мишиной, показал, как могут выглядеть их общие дети. Для этого он воспользовался специальной программой, с помощью которой выложил фото юноши и девушки — их лица созданы с учетом внешности Эллерта и Мишиной.

Напомним, Ксения Мишина рассказала, какую стратегию она использовал на съемках «Холостячки». «Три вещи, которые нужны каждому мужчине: поддержка, верность и секс», — написала девушка.

Фото из Instagram Ксении Мишиной

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