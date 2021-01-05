«Нашла стратегию»: «холостячка» Мишина поняла, что нужно Эллерту

«Холостячка» актриса Ксения Мишина, о намерениях оформить отношения с которой заявил победитель шоу Александр Эллерт, рассказала о стратегии, найденной ею «на съемках».

В сториз в своем Instagram она опубликовала фото текста, озаглавленного так: «Три вещи, которые нужны каждому мужчине: поддержка, верность и секс».

Недавно Ксения Мишина, которая отдыхала на Буковеле с Александром Эллетром, поздравляя фолловеров с Новым годом, подписалась новой «фамилией»: «С Новым Годом! Ваша Мишина! Ой, Сашина».

Ксения и Александр продолжают радовать фолловеров шуточными видео и фото. Так, недавно Эллерт выложил в соцсети видео с бегущей Мишиной, которой он «дистанционно управлял».

До этого пара, отдыхавшая в Карпатах, посмешила подписчиков «постельным видео», на котором лица Ксении и Александра искажали фильтры.

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