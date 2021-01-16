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Шоу-бизнес

"Богиня Ло": Светлана Лобода оригинально пожелала фанатам хороших выходных

7:41 16 января 2021
Лобода

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram пост, поздравив поклонников их с наступающими выходными.

«Лучше пятницы — только суббота. Хорошего вечера, мои хорошие», — написала певица.

Растроганные фанаты засыпали свою любимицу комплиментами. «Богиня», «Красавица», «Светлана, вы лучшая», «Красотка», «Лучше Лободы нет никого»— такие комментарии появились под фото.

Накануне певица опубликовала пост рекламного характера. Певица показала украшения.

Пользователям фото понравилось. Они отметили красивые изделия на шее у девушек, но признали, что настоящим украшением является сама Светлана Лобода.

Напомним, недавно певица показала, как отдыхает в Дубае вместе со своей мамой, которая выглядит на фото как сестра Светланы.

Фото Instagram/lobodaofficial

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