Скоро Лиза будет выглядеть старше: Пугачева удивила своим фото в 35 лет

В одном из фан-аккаунтов Примадонны советской и российской эстрады Аллы Пугачевой опубликовали архивное фото певицы.

Судя по снимку, на нем Пугачевой около 35 лет. Она молода, полна сил и вдохновения, готовится к покорению новых вершин в своей карьере — и в личной жизни.

«Мы молоды, пока позволяем себе ошибаться», — подписали поклонники пост одним из известных высказываний Аллы Борисовны.

Фанаты певицы привели не менее известные фразы Примадонны:

«Я страдала так: пять минут я плакала, пять минут ругала виновника страданий, потом пять минут себя, сначала критично, потом иронично, а потом философски», «Нас пугали и продолжают пугать концом света. Я же жду его начала, начала света!», «Ошибаться не страшно — страшно таскать ошибки за собой».

Часть читателей обратили внимание на то, что дочь Лиза очень похожа на свою маму, и растет такой же красавицей. При этом, конечно, не забыли сделать комплименты и самой Алле Борисовне.

Младшая дочь Пугачевой Лиза с раннего детства занимается музыкой, копируя звездную маму. Девочка интересуется нарядами и следит за модой.

Фото Instagram/alla.pugacheva, eg.ru/

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