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Шоу-бизнес

"Красивее Лорак": любовницу экс-мужа певицы засыпали комплиментами

10:05 16 января 2021
любовница мужа Лорак

Несмотря на то, что бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу души не чает в своей дочери Софии и танцует с ней тверк, его новая жизнь, похоже, потихоньку налаживается.

Мурат встречается с украинкой Лилией, которая исправно постит в своем Instagram-аккаунте фото — и на них иногда мелькает Налчаджиоглу.

Новой девушке бывшего Ани Лорак 24 года. Она работает визажистом и проживает в Киеве со своей дочерью Александрой. По специальности Лилия педагог, пишет znaj.ua.

На одном из недавних снимков фолловеры отметили блестящие внешние данные Лилии и тот факт, что она похожа на бывшую супругу Мурата.

«В зимней сказке», — так девушка назвала снимок.

При этом читателей блога ни капельки не смущает тот факт, что у мужчины есть дочь и бывшая жена. Вместо советов супругам помириться они только расхваливают украинку и желают влюбленным счастья.

Напомним, Ани Лорак и ее Мурат Налчаджиоглу окончательно расстались в начале 2019 года. Певица живет и работает в России. Ее дочь учится в престижной частной гимназии.
Недавно Лорак приехала в Киев и изменила свою внешность. Скорее всего, в Киеве певица снимает новый клип.

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