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Пришла беда – отворяй ворота: потерявший дочь Владимир Конкин заболел коронавирусом

11:38 16 января 2021
Конкин

Известный советский и российский актер Владимир Конкин, потерявший недавно свою дочь, тяжело заболел коронавирусом, пишет «Стархит».

Артист почувствовал себя плохо 27 декабря. А положительный результат теста на COVID-19 получил накануне Нового года. Самый тяжелый период болезни пришелся на новогодние праздники.

69-летний артист лечился дома вместе с директором и сожительницей Еленой Переслени, у которой инфекции не обнаружили.

Сейчас Конкин чувствует себя намного лучше, но по-прежнему восстанавливается дома.

Поскольку болезнь уже позади, врачи разрешают ему недолгие прогулки на свежем воздухе.

Напомним, ранее в семье актера произошла трагедия. Дочь Конкина София захлебнулась в бассейне столичного фитнес-центра. Очевидцы слишком поздно заметили, что она тонет и, вытащив из воды, передали медикам. Но ни бригаде скорой помощи, ни врачам Боткинской больницы не удалось спасти Софию Конкину. Артист уверен, что дочь убили, и винит во всем ее бойфренда.

Фото starhit.ru/

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