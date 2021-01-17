Та же фраза, которой заканчивается "Ералаш": стали известны последние слова Грачевского перед комой

74-летний продюсер Марк Рудинштейн, который лечился от коронавируса в той же палате, что и Борис Грачевский, рассказал о последней фразе режиссера перед комой. Оказалось, что Борис Юрьевич успел произнести всего одно слово, которым, кстати, заканчиваются все выпуски «Ералаша»: «Все». Об этом Рудинштейн рассказал на церемонии прощания с Грачевским, которая проходила в московском Доме кино, сообщает Пятый канал.

«Он лежал в той же палате, где я лечился. Потом я позвонил главному врачу этого отделения и спросил: „Есть надежда?“. Она сказала: „Нет“. Никакой надежды не было. Мы много раз разговаривали по телефону, он был веселым. Считал, что он в хорошем состоянии, но когда узнал, что переводят в искусственную кому, он произнес одно слово: „Все!“. То, чем кончался всегда „Ералаш“. Это, действительно, было все. Безнадежно», — заявил Рудинштейн.

Он также сообщил, что у него сохранились яркие воспоминания о покойном, которые он всегда будет хранить в сердце. Рудинштейн вспомнил, что Грачевский на протяжении трех десятилетий всегда посещал организованные им фестивали «Кинотавр» и «Кинотаврик». Но Борис Юрьевич был еще и близким другом, который всегда поддерживал и утешал в трудную минуту.

Как писали «ФАКТЫ», после кончины создателя «Ералаша» Грачевского его сыну Максиму предстоит разбираться с гигантским долгом. Чтобы вытянуть наследника из долговой кабалы, Борис Грачевский перед смертью даже заложил свой дом, но увы, это не помогло. Теперь Максиму Грачевскому грозит распродажа имущества.

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