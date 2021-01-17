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Шоу-бизнес

"Дурковать любила всегда": празднующая день рождения Оля Полякова рассказала о своем образе суперблондинки

14:30 17 января 2021
Оля Полякова

Находящаяся с семьей на Мальдивских островах популярная украинская певица Оля Полякова празднует сегодня, 17 января, свой день рождения. В преддверии праздника украинская звезда дала интервью, в котором рассказала о некоторых сторонах своей жизни, пишет «Караван историй».

«Суперблондинка — не искусственно созданный образ. Она — это и есть я настоящая! Я дурковать всегда любила», — заявил певица.

При этом артистка пояснила, что вне сцены она это делает в гораздо меньшей степени, чем на ней.

«Но я настоящая и там, и сейчас. И все песни, которые я пою, — обо мне и про меня. Я совершенно искренне люблю то, что делаю», — рассказывает Полякова.

Как писали «ФАКТЫ», украинская певица продолжает отдыхать с семьей на Мальдивах, где купается в море, загорает и, конечно, постит новые фото в социальные сети. 16 января Оля решила порадовать поклонников новой фотосессией, для которой попросила мужа сфотографировать ее и дочь Машу в практически одинаковых красных купальниках.

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