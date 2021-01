Царица пустыни: MARUV без штанов покрутила попой на мощном квадроцикле

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) продолжает наслаждаться отдыхом в Дубае — теперь она, очевидно, решила шокировать не бедных бедуинов, а их двугорбых верблюдов.

Для этого эпатажная певица взяла напрокат скутер и унеслась навстречу безбрежным пескам.

О своих переживаниях Анна решила рассказать на своей странице в соцсети.

«Feel like I’m the Lord Of The Desert» («Такое чувство, что я повелительница пустыни»), — подписала она пост.

Также девушка опубликовала видео проделок, для которых ей, очевидно, и был нужен квадроцикл.

На ролике MARUV изображает, скорее всего, из себя наездницу, которая взбирается на горб симпатичного верблюда.





В то же время некоторым поклонникам ее телодвижения показались не совсем приличными и напоминающими занятия сексом.

«Почему, она везде выставляет свою ж… пу, неужели только этим можно и хвастаться.?»,"WTF", «Она что, заблудилась в Туркмении, в Каракумах?», «Что за бесштанная команда?» — пишут раздосадованные фанаты.

Но, конечно, одобрительных откликов было намного больше: «Классная стоечка!», «Вы потрясающая, умная и просто офигенная», «Какая же СЕКСИ-ЛЕДИ», «Круто!», «OMG the sound is amazing! I need VIP now», «Пушка!», «Какая же красавица просто вау!».

Напомним, ранее певица тверкнула в ночном клубе Дубая на концерте российского репера Моргенштерна.

166

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter