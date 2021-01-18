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Шоу-бизнес

«Обыкновенная девчонка»: внешность жены Монатика на пляже впечатлила подписчика

10:09 18 января 2021
Дмитрий Монатик с женой и детьми

Певец Дмитрий Монатик, отдыхающий с семьей на Мальдивах, выложил в сеть очередное «отпускное» фото вместе с супругой Ириной Демичевой, которую оценили его фолловеры.

В Instagram певец опубликовал фото, сделанное на берегу моря, шутливо подписав его: «Фото на фоне фото». Пара стоит обнявшись на косе, вокруг них — теплое море.

Одна из подписчиц похвалила супругу певца, написав о естественной красоте Ирины Демичевой.

Ранее Монатик впечатлил подписчиков стойкой на голове. Фотография сделана на берегу моря, хотя певец и поставил хэштэг #Киев. Хотя 13 января в столице Украины была далеко не столь теплая погода.

На другой мальдивской фотографии певец «играет» на пианино, которое он нарисовал на песке. Так он поздравил подписчиков со старым Новым годом, написав, что играет для них «саундтрек щедрого вечера».

Фото со странички Дмитрия Монатика в социальных сетях.

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