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Шоу-бизнес

Уставшая от локдауна звезда "Женского квартала" решила развлечься "обнаженкой"

16:42 18 января 2021
Ирина Сопонару

Украинская актриса Ирина Сопонару, которая вынуждена сидеть без работы из-за ограничений, опубликовала в Instagram «обнаженное» видео.

«Шел какой-то день локдауна, мы развлекались, как могли»,— написала звезда «Женского квартала».

Ролик фолловерам понравился. Комментаторы отметили отличные внешние данные девушки.

Напомним, Сопонару активно снимается в ситкоме «Однажды под Полтавой», который впервые появился на украинском телеканале в октябре 2014 года. Недавно у актрисы произошли изменения в личной жизни — осенью прошлого года звезда «Женского квартала» рассталась с бойфрендом-британцем.

Фото Instagram/irinasoponaru

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