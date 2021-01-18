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Шоу-бизнес

"Это нормально?": беременную жену Павлика обеспокоили перепады в весе

19:54 18 января 2021
Репяхова

Беременная жена известного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова опубликовала в Instagram видео «в красивом образе» и сообщила, что за половину срока беременности совершенно не набрала вес.

«Я за 4,5 месяца беременности не поправилась ни на один килограмм. Вернее во время токсикоза сбросила 2 и в них же вернулась. Вопрос к знатокам, это нормально?», — поинтересовалась молодая женщина.

Знатоки сразу же отреагировали на видео и успокоили Екатерину. Некоторые поделились своим опытом.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова сообщила, что ребенок появится на свет в ее любимую пору года — летом, приблизительно около даты ее дня рождения 13 июня.

Фото Instagram/repyahovakate

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