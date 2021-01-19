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Шоу-бизнес

«Холостячка» Мишина развила тему своей беременности

10:09 19 января 2021
Ксения Мишина

«Холостячка» Ксения Мишина продолжает интриговать поклонников, рассказывая, что не пьет алкогольные напитки. Так, на отдыхе в Карпатах она говорила о безалкогольном глинтвейне, и вот новый повод задуматься над тем, находится ли актриса в «интересном положении».

В сториз в Instagram Ксения выложила видео с вечеринки, на которой она была с Александром Эллертом и друзьями. Актриса, предваряя вопросы, показывает подписчикам бутылку с безалкогольным вином.

«Предугадывая ваши вопросы касательно алкоголя… Зироу, зироу…» — говорит Мишина, показывая бутылку.

Ранее избранник Мишиной Александр Эллерт показывал, как могут выглядеть их общие дети — он выложил в сеть фото юноши и девушки, чьи лица созданы программой с учетом внешности пары.

Фото Ксении Мишиной из социальных сетей.

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