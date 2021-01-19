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Шоу-бизнес

«Не по-настоящему!» Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта

2:33 20 января 2021
Ксения Мишина

«Холостячка» Ксения Мишина поинтересовалась у поклонников, что они думают по поводу ее романа с победителем шоу Александром Эллертом.

Такой вопрос актриса задала фолловерам, выложив в сториз в Instagram видео. А все началось с того, что радиоведущий Слава Демин (Слава Плюс) заявил, что знает, как делается шоу, и что лично он не верит в роман Мишиной и Эллерта. По словам ведущего, это не любовь, а контракт.

«А вы как думаете? Любовь? Контракт?» — задает Мишина вопрос подписчикам.

Напомним, что Мишина и Эллерт продолжают интриговать фолловеров возможной беременностью актрисы. Так, Ксения уже не единожды говорила, что пьет безалкогольные напитки, а Александр выложил в сеть фотографии и показал, как могут выглядеть их общие дети.

Фото Ксении Мишиной из социальных сетей.

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