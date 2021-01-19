«Вы проститутка?» Участница шоу «Давай поженимся!» ошарашила своим «ценником»
Шоумен Гарик Харламов, в очередной раз высмеял шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся».
Эпизод, в котором ведущая озвучивает цифры претендентки найти жениха, Харламов назвал «Бухгалтерия». В нем Гузеева перечисляет, сколько денег и на что нужно девушке от мужчины.
В конце длинного перечня с внушительными цифрами ведущая спрашивает у девушки: «Вы проститутка?». На что та мило отвечает: «Нет, я танцовщица».
Слова Гузевой о проститутке комментаторам понравились. Комику же фолловеры советуют идти ведущим в «Давай поженимся», отмечая, что от этого передача только выиграет и станет еще смешнее.
Отметим, передача «Давай поженимся» стала для Харламова полем для приколов и издевательств.
Фото Instagram/garikkharlamov23
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