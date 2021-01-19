«Вы проститутка?» Участница шоу «Давай поженимся!» ошарашила своим «ценником»

Шоумен Гарик Харламов, в очередной раз высмеял шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся».

Эпизод, в котором ведущая озвучивает цифры претендентки найти жениха, Харламов назвал «Бухгалтерия». В нем Гузеева перечисляет, сколько денег и на что нужно девушке от мужчины.

В конце длинного перечня с внушительными цифрами ведущая спрашивает у девушки: «Вы проститутка?». На что та мило отвечает: «Нет, я танцовщица».

Слова Гузевой о проститутке комментаторам понравились. Комику же фолловеры советуют идти ведущим в «Давай поженимся», отмечая, что от этого передача только выиграет и станет еще смешнее.

Отметим, передача «Давай поженимся» стала для Харламова полем для приколов и издевательств.

Фото Instagram/garikkharlamov

23

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter