Сыгравшая дочь Путина украинская актриса показала свое «самое голое» фото

Артистка и модель Алина Кошарная, которая не единожды обыгрывала свое сходство с российским президентом Владимиром Путиным и сыграла его дочь в «Лиге смеха» у Владимира Зеленского, показала свое «самое голое фото».

Оказалось, что у артистки вовсе нет фотографий в стиле ню, так что ее подписчикам пришлось довольствоваться фото, сделанным на съемках шоу, которое она и выложила в Instagram.

Опубликовать фото в минимальном сценическом костюме ее побудило голосование подписчиков, которые захотели посмотреть на «голую Кошарную».

«У меня голых фоток нет… Нашла самую голую фотку в этой жизни. Съемки comedywoman, один из самых взрывных номеров», — написала артистка в комментарии.

Ранее «голое фото» из Карпат в соцсети выложил участник популярной украинской группы «Танок на майдані Конго» (ТНМК) Олег Михайлюта. На фото Фагот сидит спиной к камере и смотрит в окно, за которым открывается зимний пейзаж — заснеженные деревья и горы.

Фото Алины Кошарной из социальных сетей.

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