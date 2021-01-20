Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму

Певица Ани Лорак, приехавшая в Украину и прогулявшаяся по морозному Киеву, выложила в сеть фото с мамой.

Черно-белое фото она опубликовала в сториз в Instagram, подписав его «Мамочка» и отметив красным сердечком.

Мама певицы, Жанна Линькова, в свое время работала диктором Черновицкого областного радио и телевидения. Она выходила замуж трижды — Каролина Куек (так зовут певицу) родилась во втором браке, ее отец — Мирослав Куек.

Родители певицы расстались еще до ее рождения. Семья была небогатой и мать была вынуждена отдать 6-летнюю Каролину в Садгорскую школу-интернат № 4 в Черновцах. В интернате, где учились и ее братья, будущая певица воспитывалась до 7 класса. У Каролины было три брата, старший из которых, Сергей, погиб во время войны в Афганистане.

С 2014 года Ани Лорак живет в России, а в Киев приехала, вероятно, для участия в съемках нового клипа.

Фото Ани Лорак из социальных сетей.

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