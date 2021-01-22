Новый член семьи? Невестка Оксаны Марченко представила Лолиту

Невестка телеведущей Оксаны Марченко Екатерина, которая продолжает публиковать семейные фото в соцсети, показала в Instagram своего питомца.

Котенка породы «сфинкс» Екатерина назвала Лолитой.

«Знакомьтесь. Лолита», — написала жена Богдана.

На фото молодая женщина держит на руках животное, укутанное в теплую кофту. У котенка полуоткрыты глаза. Похоже, что он согрелся и дремлет на руках у хозяйки.

Напомним, жена Богдана Екатерина сразу после свадьбы нашла взаимопонимание с мамой мужа. Невестка часто проводит время со свекровью и публикует совместные фото.

В сети отмечают, что Богдан выбрал себе жену очень похожую на его маму.

Фото Instagram/90_katerina60

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