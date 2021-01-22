«Что такое, Вова?!» У Дантеса «накрылась» зарядка из-за приседаний Дорофеевой

Звездное семейство — телеведущий Владимир Дантес и певица Надя Дорофеева — решили заняться дома спортом, но что-то пошло не так…

Владимир Дантес в сториз в Instagram показал фрагмент зарядки, которая ему напомнила «плохой танец». А потом от спортивных нагрузок его отвлекла жена, начавшая приседать. Надя Дорофеева стояла немного впереди мужа, который тут же переключился с зарядки на ее «пятую точку». Когда певица спросила, что происходит, Владимир ответил, мол, поприседает попозже…



Ранее Надя Дорофеева, отдыхавшая с супругом на Бали, призналась, что ей не хотелось возвращаться домой — такое с ней случалось лишь несколько раз в жизни.

А Владимир Дантес показал, как их встречали дома после отпуска — пару ждало знатное застолье. Мама приготовила им борщ, сало, зеленый лук, бутерброды с соленым огурцом и запеченное в духовке мясо.

Фото Владимира Дантеса из социальных сетей.

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