28.10 / 28.28 34.00 / 34.35
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Две красавицы": повзрослевшая дочь Волочковой догнала по росту мать

15:30 23 января 2021
Анастасия Волочкова

Отметившая на днях свой день рождения экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова ранее была обижена на свою единственную дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина. Причина — в решении девочки жить с отцом и его новой возлюбленной Еленой Николаевой.

В то же время, несмотря на то, что поступок дочки балерина расценила как предательство, она, похоже, уже смирилась с ситуацией и старается наладить отношения с наследницей.

Так, на днях в своем Instagram балерина написала трогательный пост, посвященный Ариадне. В нем она призналась, что очень дорожит ею.

«Моя поддержка и счастье Ариша! Которая всегда рядом. А я — рядом с ней! Ариша, спасибо тебе за то, что ты есть. Я тебя очень люблю и дорожу тобой! Ты лучшая девочка на свете!» — написала Волочкова.

К посту она прикрепила два снимка. На одном балерина стоит на сцене со множеством букетов, на другом — в обнимку с повзрослевшей дочерью.

Если к первому амплуа фанаты звезды уже привыкли, то снимок с дочерью вызвал у поклонников приятный шок. По их мнению, догнавшая ростом звездную маму Ариадна сильно повзрослела.

«Какая Ариша большая стала»; «Когда дочка успела вырасти? Не узнать!»; «Ничего себе! Я не сразу узнала»; «Так изменилась, похорошела!» — пишут комментаторы.

В то же время сама Анастасия, по обыкновению, оставила все комментарии без ответа.

Как писали «ФАКТЫ», ранее дочь Волочковой сняла на видео неловкий танец матери на сцене. По видео заметно, что балерине сложно удаются движения на носочках, порой она не может удержаться на них и «падает» на пятки.

290

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
дизель шоу

"Дизель шоу" перебирается на росТВ: в сети негодуют

Кернес и Добкин

«На кровати лежал!» Появившиеся от Фукса подробности о Кернесе разозлили Добкина

Разругались из-за ребенка: стала известна причина конфликта между Валерием Леонтьевым и его любовником

Разругались из-за ребенка: стала известна причина конфликта между Валерием Леонтьевым и его любовником

Мишина

«Холостячка» Мишина засомневалась в словах Эллерта о любви

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер