"Две красавицы": повзрослевшая дочь Волочковой догнала по росту мать

Отметившая на днях свой день рождения экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова ранее была обижена на свою единственную дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина. Причина — в решении девочки жить с отцом и его новой возлюбленной Еленой Николаевой.

В то же время, несмотря на то, что поступок дочки балерина расценила как предательство, она, похоже, уже смирилась с ситуацией и старается наладить отношения с наследницей.

Так, на днях в своем Instagram балерина написала трогательный пост, посвященный Ариадне. В нем она призналась, что очень дорожит ею.

«Моя поддержка и счастье Ариша! Которая всегда рядом. А я — рядом с ней! Ариша, спасибо тебе за то, что ты есть. Я тебя очень люблю и дорожу тобой! Ты лучшая девочка на свете!» — написала Волочкова.

К посту она прикрепила два снимка. На одном балерина стоит на сцене со множеством букетов, на другом — в обнимку с повзрослевшей дочерью.

Если к первому амплуа фанаты звезды уже привыкли, то снимок с дочерью вызвал у поклонников приятный шок. По их мнению, догнавшая ростом звездную маму Ариадна сильно повзрослела.

«Какая Ариша большая стала»; «Когда дочка успела вырасти? Не узнать!»; «Ничего себе! Я не сразу узнала»; «Так изменилась, похорошела!» — пишут комментаторы.

В то же время сама Анастасия, по обыкновению, оставила все комментарии без ответа.

Как писали «ФАКТЫ», ранее дочь Волочковой сняла на видео неловкий танец матери на сцене. По видео заметно, что балерине сложно удаются движения на носочках, порой она не может удержаться на них и «падает» на пятки.

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