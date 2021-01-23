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Шоу-бизнес

Копия мамы: дочь Юлии Началовой победила в вокальном конкурсе

15:57 23 января 2021
Вера Алдонина с матерью

В ноябре прошлого года дочь Юлии Началовой Вера Алдонина, которой исполнилось 14 лет, приняла участие в V международном кинофестивале «Отцы и дети», а на днях получила диплом и статуэтку в виде микрофона на звездах за участие. Об этом пишет «Телепрограмм.про».

Издание отмечает, что исполнение Веры Алдониной покорило членов жюри, и она одержала победу в номинации «Музыка кино».

Instagram-пользователи не раз замечали, что Вера унаследовала от покойной Началовой не только привлекательную внешность, но и вокальные данные.

Сейчас Вера живет с бабушкой и дедушкой, хотя и часто бывает в гостях у своего отца, футболиста Евгения Алдонина. Она в хороших отношениях с его женой и двумя детьми.

Ранее стало известно, что дочь Началовой обучается не в простой школе, а элитной. Этот факт случайно рассекретил один из подписчиков ее бабушки Веры Таисии Началовой. Стоимость обучения за год здесь варьируется от 740 до 990 тысяч рублей (от 280 до 370 тысяч гривен). Ученикам, делающим успехи, предлагают скидки до 15 процентов. За все годы обучения набегает около 9 миллионов (примерно 3,4 млн грн).

Напомним, Юлия Началова внезапно ушла из жизни в марте 2019 года. После смерти певицы в сети появились слухи о том, что у нее якобы остался тайный наследник, однако впоследствии подруга Юлии назвала эту информацию не имеющуей под собой никаких оснований.

Фото Собеседник

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