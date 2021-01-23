"Сладкие пальчики": сын Валерии Арсений показал, как нянчится с дочерью-крохой

Невестка Валерии Лиана Шульгина учится быть мамой, и с удовольствием гуляет с малышкой, кормит ее и играет с ней. Ее супруг, Арсений, обычно занят собственным бизнесом, но смог в субботу, 23 января, смог провести выходной дома с женой и наследницей.

При этом молодой папа не преминул показать, как кроха дрыгает ножками и ручками.

Малышка лежала в электронной люльке с розовым пледом. Селин предстала в белых ползунках и вязаных носочках. Она наблюдала за погремушками и слышала классическую музыку.

«Наш маленький дирижер», — умилился Шульгин.

Потом он показал, как малышка схватила его за руку. Молодой отец удивлен силой крохи, которой еще нет и месяца.

«Пальчики сладенькие», — сказал он.

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Поклонники отметили, что у него теперь дома живет настоящее счастье. По всей видимости, на этот раз он взял на себя часть обязанностей, так как Лиана сидела за столом и отдыхала.

О маме девочки известно, что она недавно отметила свой день рождения, ограничившись скромным домашним застольем.



Как известно, Арсений и Лиана поженились летом 2020 года. Девушка на свадьбе скрыла округлившийся живот, но потом рассказала о радостной новости. А в новогоднюю ночь у пары родилась дочка Селин. А на праздники сын Валерии, которого она отпустила в Сочи, подвергся атаке на концерте рэпера Моргенштерна. Ему не простили этот отпуск, назвав его побегом от первых семейных трудностей.

Фото Instagram Арсения Шульгина

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