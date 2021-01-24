Почему такие большие ступни? Настю Каменских раскритиковали за неумелое пользование фотошопом

Прибывшая на днях из отпуска на Мальдивских островах певица Настя Каменских продолжает публиковать в Instagram снимки, сделанные во время отпуска в тропиках. Тем самым она, сама того не желая, немного печалит тех украинцев, кто еще не успел понежиться под ласковым солнцем на берегу теплого океана.

В воскресенье красавица опубликовала снимок, на котором она позирует, сидя на покрывале. На Насте — черное атласное мини-платье, которое открывает ее стройные ноги. В руке у певицы — бокал с вином.

Волосы артистки распущены, а на голову она надела черные очки.

Картина, казалось бы, идеальная, и фолловеры живо откликнулись на увиденные красоты.

Но вот некоторые пользователи обратили внимание на непропорционально большие ступни ног девушки.

Поэтому читатели блога пришли в недоумение — зачем красавице приукрашивать свои фото. А если и заниматься этим, то почему бы не овладеть искусством преображения в совершенстве?

Как писали «ФАКТЫ», ранее Настя Каменских удивила поклонников новым образом. Она опубликовала видео, на котором похожа на актрису Наталию Варлей. Также Каменских повеселила фанов видео из гримерки, где она готовится к шоу «Маска» на канале «Украина».

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