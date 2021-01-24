28.12 / 28.27 34.04 / 34.30
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Почему такие большие ступни? Настю Каменских раскритиковали за неумелое пользование фотошопом

14:06 24 января 2021
Настя Каменских

Прибывшая на днях из отпуска на Мальдивских островах певица Настя Каменских продолжает публиковать в Instagram снимки, сделанные во время отпуска в тропиках. Тем самым она, сама того не желая, немного печалит тех украинцев, кто еще не успел понежиться под ласковым солнцем на берегу теплого океана.

В воскресенье красавица опубликовала снимок, на котором она позирует, сидя на покрывале. На Насте — черное атласное мини-платье, которое открывает ее стройные ноги. В руке у певицы — бокал с вином.

Волосы артистки распущены, а на голову она надела черные очки.

Картина, казалось бы, идеальная, и фолловеры живо откликнулись на увиденные красоты.

Но вот некоторые пользователи обратили внимание на непропорционально большие ступни ног девушки.

Поэтому читатели блога пришли в недоумение — зачем красавице приукрашивать свои фото. А если и заниматься этим, то почему бы не овладеть искусством преображения в совершенстве?

Как писали «ФАКТЫ», ранее Настя Каменских удивила поклонников новым образом. Она опубликовала видео, на котором похожа на актрису Наталию Варлей. Также Каменских повеселила фанов видео из гримерки, где она готовится к шоу «Маска» на канале «Украина».

473

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла и Филипп

Филипп еще пожалеет: Пугачева порвала все связи с Киркоровым и подписалась на Навального

Богданович и Леонтьев

Как живой: опубликованы фото предполагаемого любовника Валерия Леонтьева в гробу

Катерина Кухар

"Такие ноги дают лишь боги": Екатерина Кухар изумила своим фото под душем

Лиза Галкина

Красавица с пирожком: Лиза Галкина показала свой "обычный" завтрак перед школой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер