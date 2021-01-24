"Тайком от мамы Агаты": "папина дочка" Карпович провела выходные с детьми Прилучного и Муцениеце

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович не оставляет надежд завоевать актера Павла Прилучного. Минувшие выходные Карпович провела вместе с детьми Прилучного, пишет КП.

Актриса фотографировалась с актером и его детьми в одном из торговых центров.

Тимофей и Миа стояли вместе со своим звездным отцом, который вез большую тележку, наполненную игрушками. Видимо, таким образом, с помощью дорогих подарков Карпович пытается наладить контакт с детьми Павла и Агаты. Очевидцы отметили, что дети были грустными.

К тому же, их мама Агата Муцениеце вряд ли в курсе, что ее бывший муж взял на встречу с детьми свою любовницу.

По словам друзей бывших супругов, Агата, конечно же, негативно отреагировала бы на подобную вольность.

Напомним, актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный были в браке с июля 2011 года. Брак был официально расторгнут в июне 2020. В СМИ появилась информация, что якобы причиной расставания стал роман Прилучного с актрисой Мирославой Карпович. Затем стали писать, что 33-летний Прилучный якобы изменяет новой возлюбленной с другими актрисами.

Фото eg.ru/s

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